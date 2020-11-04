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Repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 15'e yaklaştı

Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle 2 Aralık vadeli repo ihalesinde yüzde 14,99 basit faizle piyasaya 5 milyar lira verdi.

Repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 15'e yaklaştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.
İ
haleye, 23 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,97, 14,99 ve 15,04 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,05, 16,08 ve 16,13 seviyesinde gerçekleşti.

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