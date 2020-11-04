Repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 15'e yaklaştı

04 Kasım 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

İ

haleye, 23 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,97, 14,99 ve 15,04 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,05, 16,08 ve 16,13 seviyesinde gerçekleşti.