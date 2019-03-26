Resesyon kokusu alan yatırımcı satışa geçti!
ABD’de 10 yıllık tahvilin faizi kısa vadeli tahvil getirisinin altına inerek ekonominin sağlığıyla ilgili endişelerin büyüdüğünü gösterdi. Dünya borsaları son 12 günün en düşük seviyesine indi. (Evrim Küçük)
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