Resmi açıklama bekleniyor: İşte kulislerde dolaşan isimler

09 Kasım 2020

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İstifa paylaşımının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemesi, ekonomi yönetiminde radikal değişikliğe gidileceği beklentisi yarattı.

İşte, dünden bugüne gerek piyasalarda gerekse siyaset koridorlarında konuşulanlar ve senaryolar…

Nurettin Canikli ismi dikkat çekti

Kulislerde en çok konuşulan isimlerin başında Nurettin Canikli geliyor. Reuters, TCMB Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal’ın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdiğini ve toplantıda AK Parti'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Servet Bayındır'ın da "teknik destek" için yer aldığını yazdı. Bloomberg de Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını duyurmasının ardından dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Canikli ve Naci Ağbal ile İstanbul'daki evinde bir araya geldiğine yönelik bir haber yayınladı.

Hazine ile Maliye ayrılıyor mu?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ın istifasını kabul ettiği öne sürülürken, yerine geçecek isim içinse bir çok isim telaffuz ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekçi, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz kulislerde konuşulan isimlerden bazıları.

Bir diğer iddia ise Hazine ve Maliye’nin ayrılacağı, Hazine’nin başına bankacılık sektöründen bir ismin getirileceği, Maliye için de Nurettin Canikli’nin koltuğa oturacağı...



Bu arada Reuters'a konuşan üst düzey bir AK Partili kaynak, Binali Yıldırım'ın da Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söyledi.



Ağbal, PPK üyelerini değiştirebilir

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre TCMB'de bazı başkan yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerini değiştirmek için çalışma yürütüyor.

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