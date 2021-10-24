Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini 2 puan indirecek

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının Pazartesi günü kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirime gideceği bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar kamu bankalarının kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gitmesinin beklendiğini açıkladı.

Habere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal, ihtiyaç, konut ve diğer kredi türlerinde faizlerde indirim yapacak.

Reuters haberinde bir bankanın Cuma günü çalışanlarını faiz indirimi konusunda bilgilendiren bir email attığı belirtildi.

Halkbank, Reuters'ın konuyla ilgili yorum talebini geri çevirirken, Ziraat ve Vakıfbank da yorum yapmadı.