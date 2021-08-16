Revolut en az 70 çalışanını milyoner yaptı

Can EMİR

Avrupalı start-upları inceleyen ve analiz eden Sifted’ın, İngiltere’nin İngiltere’nin ticari sicil kayıt ve yönetim otoritesi olan Companies House verilerine dayanarak yaptığı analize göre, İngiltere menşeli finansal teknoloji şirketi Revolut’un sadece kurucuları ve yatırımcılarının değil, aynı zamanda en az 76 eski ve mevcut çalışanı da Revolut’ta 7 haneli değere ulaşan hisseye sahip oldular.

Hisse sahibi bu kişilerden bazılarının elinde bulundurduğu şirket hissesinin değeri 10 milyon doların üzerinde. Bu yatırımcılar arasında, hem Revolut'taki operasyonları denetleyen Alan Chang gibi uzun süreli çalışanları hem de Revolut'un ilk finans müdürü gibi görevinden ayrılan yöneticiler bulunuyor.

Hise değerindeki bu artış, şirketin geçtiğimiz ay değerini 33 milyar dolara yükselterek, Avrupa’nın en değerli özel şirketi konumuna gelmesi ile gerçekleşti. Söz konusu artış Revolut’un değerini son 18 ay içinde 6 kat artırdı ve kurucu ortakları Nikolay Storonsky ve Vladyslav Yatsenko'yu milyarder konumuna, 50’den fazla yeni çalışanı da milyoner konumuna getirdi.

Şirket, Sifted'in çalışmalarını “kişisel ve hassas bilgiler” diyerek doğrulamadı.

Revolut ‘un zarar etmeye devam etmesi ve mevcut değerlemesi ile exit yapabileceğine dair bir garanti olmaması nedeniyle, bu servetler sadece kağıt üzerinde. Bununla birlikte, Revolut, çalışanların çeşitli ikincil satışlarda ve Seedr'larda devam eden listelemelerde hisselerinin küçük parçalarını nakde çevirmeye başlamalarına izin verdi.

Gerçekleştirilen son hisse satışı, son fon toplama turu ardından temmuz ayında açıklanmıştı. Şirket, en az 18 ay önce katılan mevcut personele, hisse başına 609,775 dolar gibi hafif bir indirimli fiyatla sahip oldukları hisselerinin yüzde 20'sine kadar satma fırsatı sunmuştu.

Sifted, Revolut eski çalışanlarının da katılmaya davet edildiğini ancak gelecek aya kadar beklemeleri gerekeceğini ve daha fazla yatırımcı ilgisinin beklendiğini belirtiyor.

Başarılı eski çalışanlar parayı yeni girişimlere yatırım yapma eğiliminde olduklarından, bu tür büyük servet transferleri, daha geniş Avrupa ekosistemi için hoş bir destek olarak görülüyor.

Şu anda Belvo'yu yöneten Pablo Viguera da dahil olmak üzere pek çok eski Revolut çalışanı kendi melek yatırım sendikalarını kurarak yeni girişimleri finanse etmeye başladılar. Genişleme Sermayesi sendikası, şu anda bir dizi erken aşamadaki teknoloji girişimine 50 bin ila 100 bin sterlin arasında yatırım yapıyor.

76 çalışanın milyoner olması büyük bir başarı olsa da, yakında milyoner çalışan sayısı Revolut'un İngiltere kamu kayıtlarının yalnızca opsiyonlarını gerçek hisselere dönüştürmüş olan yatırımcıları listelemesi nedeniyle, daha da artabilir.

Bu nedenle, Martin Gilbert gibi yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, kullanılmamış büyük öz sermaye paketlerine sahip olanlar hesaba katıldığında, Revolut'un milyoner çalışan sayısı 100'ün üzerinde olabilir.

Revolut'un son yıllık raporuna göre, mevcut durumda 1,54 milyar dolar değerinde olan 2,4 milyon yetkilendirilmiş personel opsiyonu bulunuyor. Opsyon havuzu, geçen yıl Revolut'un pandemi sırasında 2000'den fazla çalışanına bir özsermaye-maaş takas planı teklif etmesiyle daha da güçlendi.

Bununla birlikte, Revolut'un çalışan hissesi tazminat planının son yıllarda zorlaşması gelecekte “milyoner personel” sayısının yavaşlatabilir.

Revolut şubat ayında, Avrupa'daki genel merkezlerindeki personel için yeni bir "engel oranı" planı başlattı ve bazı çevrelerde bu kadroların kısa sürede değiştirildiğine dair şikayetlere yol açtı.

Eski bir Revolut çalışanı, Sifted'e yaptığı açıklamada, “Revolut, öz sermaye için harika bir şeydi, ancak şimdi işe yaramaz olan engel oranları sunuyorlar” dedi.

Büyüme hisseleri hemen devir hakkı kazanırken, çoğu zaman hisselerin işlem görebilmesi için pahalı bir engel oranına sahip olur. En son turdan önce, Revolut’un engel fiyatı, hisse değeri 73 sterlin değerindeyken, 91 sterlin olarak belirlenmişti.

Revolut önceki değerlemesinde satmış olsaydı, büyüme hissedarları hiçbir şey almayacaktı.

Uzmanlara göre, 33 milyar dolarlık değerlemesi, Revolut'un hisselerinin artık bu engelden oldukça uzak olduğu anlamına geliyor ve mevcut personele kazançlı ve vergi açısından verimli bir hisse senedi sağlıyor. Bununa birlikte, çalışanların herhangi bir kazanç sağlayabilmeleri için hisselerde benzer bir ralli yaşanmasını beklemeleri gerekecek

Revolut, yeni planın “çalışanların ağır vergi cezalarına maruz kalmamaları adına son derece faydalı olduğunu” savunuyor