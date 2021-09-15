Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) nedir?

ROM ile bankalara Türk lirası likidite gereksinimlerini karşılamak için döviz varlıklarını belli oranlarda kullanabilme imkanı tanınıyor. Böylece bankalar, Türk lirası zorunlu karşılıkları tesis etmede esneklik kazanıyor ve gönüllü olarak Merkez Bankasında döviz rezervi biriktirebiliyor.

Merkez Bankası'nın bankalara tanıdığı bu 'döviz tutma fırsatı' 1 Ekim 2021'de sona eriyor. TCMB, ROM uygulamasının döviz bölümünün kademeli azalışlarla sona ereceğini 1 Temmuz'da açıklanmıştı. Söz konusu ROM azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştü.