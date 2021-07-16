Rezervler 'swap'la yükselişte: 104 milyar dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri Çin ile swap anlaşmasının tutarının artırılmasının da katısıyla 100 milyar doların üzerine çıkarken rezervler geçen hafta da yaklaşık 4 milyar dolar artışla 104 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre 9 Temmuz haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervleri yaklaşık 3 milyar dolarlık artışla 62.6 milyar dolara yükseldi. Verilere göre altın rezervleri ise yaklaşık 0.9 milyar dolar artışla 41.8 milyar dolara yükseldi.

Böylece ilgili haftada TCMB rezervleri 100.2 milyar dolardan 104.07 milyar dolara yükselmiş oldu.

TCMB Çin ile swap anlaşmasını 15 Haziran'da hesaplara girecek şekilde 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dönemde TCMB rezervlerinin önce yeniden 100 milyar dolara ardından da kendi rekoru olan 135 milyar dolara ulaşacağını söylemişti.

Uluslararası merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları TCMB'nin toplam rezervlerine pozitif yansıyor. Bu artış son dönemdeki kayıpların telafi edilmesinde rol oynuyor. Ancak toplam rezervlerdeki swap kaynaklı artış TCMB'nin sahip olduğu kendine ait rezervlerin negatifteki seyrini değiştirmiyor.

Türkiye TL'yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan 2020 Kasım ayında ekonomi yönetimde yaşanan değişime kadar büyük bölümü TCMB rezervlerinden milyarlarca dolar döviz arzı gerçekleştirdi. Bu arzı bankacılar 2019'dan 2020 Kasım'a kadar yaklaşık 130 milyar dolar olarak hesaplıyor. TCMB'nin lokal bankalarla yaptığı swaplar nedeniyle rezervlerin kayıplarının tamamı toplam rezervlere düşüş olarak yansımıyor.

Lokal swap 50 milyar dolar seviyesinde

Lokal bankalar ile yapılan swaplar ise geçen hafta itibarıyla yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu swaplar başta olmak üzere döviz rezervlerine sadece TCMB sahipliğindeki rezervler olarak bakıldığında tutar bankacılar tarafından yaklaşık eksi 60 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

TCMB diğer merkez bankalarında olduğu gibi Türkiye'nin de rezervlerine brüt olarak bakılması gerektiğini belirtiyor. Ancak sert düşüşler nedeniyle piyasalar yeterlilik ölçümleri için artık sadece brüt rezervlere bakmanın yeterli olmaycağını düşünüyorlar.

TCMB'nin swap anlaşmalarına yeniden yönelmiş olması aslında bankanın rezerv birikiminin kısa vadede döviz alım ihalesi yoluyla yapılamayacak olmasından geliyor. İlgili ihaleler TCMB'nin kendine ait rezervlerinin artmasını sağlıyor.

Öte yandan TCMB verilerine göre TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 2.8 milyar dolar artarak 23.25 milyar dolar oldu.