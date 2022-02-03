Rezervlere Azerbaycan petrol fonu etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 840 milyon dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 70 milyar 796 milyon dolar olan rezervler, 28 Ocak ile sona eren haftada 71 milyar 636 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 814 milyon dolarken 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası’nın net uluslararası 28 Ocak 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 263 milyon dolar artış ile 10 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Bu artışta 27 Ocak’ta Azerbaycan Petrol Fonu’nun 1 milyar Euro’luk depo hesabının Merkez Bankası’na aktarılmasının etkisi oldu.

Swaplar dışarıda tutulduğunda net rezerv eksi 54.1 milyar dolara geldi 21 Ocak haftasında eksi 55.6 milyar dolar seviyesindeydi. Azerbaycan’ın devlet petrol fonu Sofaz, Merkez Bankası’na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurmuştu. Merkez Bankası toplam rezervleri ise 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.