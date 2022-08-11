Rezervlere döviz girişi iki haftadır sürüyor

Merkez Bankası haftalık verilerine göre 5 Ağustos ile biten haftada IMF tanımlı net uluslararası rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 692,2 milyon dolar artarak 11 milyar 810,6 milyon dolara yükseldi. 8 Temmuz haftasında 6 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine gerileyen net uluslararası rezervler son iki haftadır ise daha hızlı bir artış gösteriyor. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya başta olmak üzere ülkeye sermaye hareketleri yaşandığını ve bunun verilerde görüleceğini dile getirmişti. Son iki haftada net uluslararası rezervlerde artış ise 5.1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri de 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 7,28’lik artış ile 108 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta toplam rezervler 101.3 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 705 milyon dolar artışla 40 milyar 868 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler 5 Ağustos haftasında 7.5 milyar dolar arttı.