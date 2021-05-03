Rezervlere nisanda reeskonttan 1,2 milyar dolar katkı

İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı Nisan ayında 1 milyar 185,17 milyon TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 4 milyar 219 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın tamamında reeskont kredilerinden 23 milyar 65 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.