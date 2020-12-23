Ripple son 24 saatte yüzde 25 eridi

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'in dijital para XRP'yi bir menkul kıymet olarak tanımlaması ve 1,3 milyar dolar tutarında kayıtsız menkul kıymetin satıldığı iddiası ile blokzincir şirketi Ripple'ı dava etmesi XRP'nin fiyatında sert düşüşe yol açıyor.



Coindesk.com verilerine göre XRP'nin fiylatı son 24 saatte 0,337543 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 24,44 düşüşle 0,342791 seviyesinden işlem görüyor.