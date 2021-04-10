Riski sevmeyen yatırımcıya tahvilde %20 kazanç fırsatı

UFUK KORCAN

Yurtiçi piyasalarda geçen hafta önemli konulardan biri açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarıydı. Tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 16.19 ile 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL’de görülen sert hareketin mart ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi kur hareketlerinin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki net etkisi tam olarak yansımış değil. Dolayısıyla enflasyon rakamları belli bir dönem daha gündemde yerini koruyacak. Böyle olunca da yerli yatırımcılar tasarruflarının enflasyon karşısında erimemesi için ne yapacaklarını düşünmeye devam ediyor.

Mevduat ve tahvile ilgi yüksek

Türkiye’de yurtiçi yerleşiklerin tasarruflarına bakıldığında şubat ayı itibariyle toplam tasarrufların büyüklüğü 5.2 trilyon lira seviyesinde.

Bunun 3.2 trilyon liralık kısmı yani yüzde 62’sini mevduat oluştururken tasarrufların 1.6 trilyon liralık (yüzde 31) kısmı tahvil-bonoda değerlendiriliyor.

Hisse senedinin toplam tasarruflar içerisindeki payı ise yüzde 6. Yani yerli yatırımcılar tasarruflarının büyük bölümünü mevduat ve tahvilde tutuyor.

Geçen hafta bu sayfada bankaların Türk Lirası vadeli mevduata ne kadar faiz uyguladıklarına yer vermiştik.

Mevduattan yüksek getiri Bankalar 1 ve 3 vadeli Türk Lirası mevduatlara yüzde 16.5-20 aralığında değişen oranlarda faiz veriyor.

Bu noktada tasarruf sahiplerine şunu söylemekte yarar var. Bankalarla pazarlık ettiğiniz takdirde ilk söylenen oranın üzerinde bir faiz alabilirsiniz.

Yani pazarlık yapmaktan çekinmeyin! Bankalar 6 ay ve 1 yıl vadelerde ise mevduata ortalama yüzde 16.5 gibi daha kısa vadelere göre düşük bir faiz uyguluyor. Gelelim yurtiçi yerleşiklerin en çok tercih ettiği ikinci yatırım aracı olan bono ve tahvillere.

Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için tahvil getirileri mevduata göre daha yüksek durumda.

Örneğin bankalar 1 yıl vadeli mevduata ortalama yüzde 16.5 faiz verirken vadesine yaklaşık 1 yıl kalan tahvilden yüzde 19.2 getiri elde edilebiliyor.

Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerinden gerçek kişilerin elde ettikleri alım satım kazançları ve faiz gelirleri yüzde 10 stopaja tabi olduğu unutulmamalı.

Yatırım fonlarını da tercih edebilirsiniz

Tahvil ve bonolara yatırım fonları aracılığıyla da yatırım yapabilirsiniz. Piyasada çok sayıda kurumun çıkardığı DİBS’lere ve özel sektör tahvillerine yatırım yapan fonlar bulunuyor. Bu fonlar profesyoneller tarafından yönetiliyor ve piyasalardaki ani fiyat hareketlerine göre pozisyon değiştirebiliyor. Bu sayede iyi yönetilen yatırım fonlarının getirileri bono ve tahvillerin sunduğu getirilerin üzerine çıkabiliyor.

Özel sektör tahvillerinde 2-3 puan ek getiri

Hazine'nin çıkardığı bono ve tahvillerin yanında şirketlerin de ihraç ettiği bono ve tahviller mevcut. Özel sektör tahvillerinin getirileriyle Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) sunduğu getirilerin 2-3 puan üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart’ta açıkladığı ekonomi reform paketinde reel sektör tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kurulacağını açıkladı. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek.

Enflasyona karşı korumalı tahvil

Hem Hazine hem de özel kuruluşlar dönem dönem enflasyona karşı korumalı tahvil ihraçları da gerçekleştiriyor. Bu tahvillerin reel getirisinin enflasyondaki değişmelere rağmen oynaklık göstermemesi, yatırımcılara öngörülebilir net bir getiri sunduğundan, bu tahviller riskten korunan yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Hazine tarafından ihraç edilen enflasyona endeksli tahviller genelde 5 yıldan uzun vadeli ve 6 ayda bir reel kupon ödemesi yapar. Örneğin altı ayda bir %2 reel kupon ödeyen bir tahvili 100 TL’ye satın aldınız. O tarihteki TÜFE Endeksi 200 ise ve ilk kuponu tahsil edeceğiniz 6 ay sonrasında TÜFE endeksi fiyat artışlarıyla 210’a yükselmişse, bu yüzde 5’lik bir enflasyona denk düşer. Bu durumda 2 TL reel kuponunuz yüzde 5 artar. Cebinize girecek kupon ödemesi 2 TL’yi 1.05’le çarparak 2 lira 10 kuruş olarak bulunur.