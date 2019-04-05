Riskli varlıklar pozitif

05 Nisan 2019

Asya borsaları hafta boyunca kaydettiği kazanımların ardından bugün hafif geri çekilirken, Çin'deki piyasa tatili hacimleri düşürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 gerilemesine karşılık Ağustos sonunda gördüğü zirve seviyelere yakın seyretti. Endeks hafta başından bu yana yüzde 1.8, yıl başından bu ya yüzde 13 prim yaptı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.3 yükselerek haftayı yüzde 2.8 primle kapamaya hazırlanırken, ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.1 artıda seyretti.

Hafta boyunca ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri hakkında yoğun haber akışı meydana gelse de henüz somut bir gelişme olmadı.

Son olarak Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Xi Jinping, ilerleme kaydedildiğini belirttiği ticaret müzakerelerinde bir an önce sonuca ulaşılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise dünkü açıklamasında ticaret anlaşmasına dört hafta içinde varılabileceğini ancak müzakerelerde var olan sorunlar giderilmezse Çin'in ABD ile ticaret yapmasına izin veremeyebileceğini belirtti.

Dolar güçlendi

Bu arada dolar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin yakında başarıya ulaşacağı beklentisiyle yen karşısında üç haftanın zirvesini gördü.

Dolar, haftanın tamamına bakıldığında ABD'de güçlü ekonomik veriler ve toparlanan risk iştahının desteğiyle yen karşısında yüzde 0.85 değer kazandı.

Dolar/yen kuru bugün 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 111.80'e kadar yükseldikten sonra 111.695'ten işlem gördü. Dolar endeksi dün yüzde 0.2 yükseldikten sonra bugün 97.289'da yatay seyretti.

Trump: Muazzam bir şeye haftalar kaldı

Dolar/TL 5.60 seviyesinde

Kaynak: Reuters