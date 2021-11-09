Robinhood müşterilerinin bilgileri dışarı sızdı

Robinhood platformundan yapılan açıklamaya göre, şirketin 5 milyonu aşan müşteri portföyü arasından yaklaşık 2 milyon kişinin isimleri dışarı sızdı. 310 kişinin de arlarında doğum tarihleri ve posta kodlarının olduğu kişisel bilgileri sızdırıldı.

Robinhood açıklamasında, hiçbir müşterisinin sosyal güvenlik numaralarının, banka hesap numaralırının veya kart bilgilerinin sızmadığına inandıklarını belirtti. Açıklamada, olaydan dolayı hiçbir kullanıcısını finansal kayıp yaşamadığını da vurguladı.