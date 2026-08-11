Robot şirketinin halka arzına 8 bin kat talep

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Robot köpekleri ve insansı robotlarıyla tanınan Çinli Unitree, yapay zekâ yatırım çılgınlığının yeni merkezlerinden biri haline geldi. Şirketin Şanghay'daki halka arzına gelen olağanüstü talep, yatırımcıların bir sonraki büyük teknoloji temasını robotlarda aradığını gösterdi.

8 bin 288 kat talep geldi

Unitree'nin Şanghay STAR Market'teki halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan hisselere talep yaklaşık 8 bin 288 kat seviyesine ulaştı.

Yoğun başvuru nedeniyle halka arzda bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarını artıran mekanizma devreye girdi. Buna rağmen yatırımcıların hisse alabilme ihtimali son derece düşük kaldı.

Nihai dağıtım oranı yaklaşık yüzde 0,018 olarak gerçekleşti.

Başka bir ifadeyle Unitree hisselerine başvuran on binlerce yatırımcının yalnızca çok küçük bir bölümü halka arzdan pay alabilecek.

Bu tablo, son yıllarda yapay zekâ şirketlerinde görülen yatırımcı ilgisinin artık fiziksel dünyada çalışan robot üreticilerine doğru genişlediğini gösteriyor.

Halka arzdan 904 milyon dolar gelecek

Unitree halka arzda 40,45 milyon yeni hisse satıyor. Hisse başına fiyat 150,80 yuan olarak belirlenirken şirketin halka arzdan yaklaşık 6,1 milyar yuan, güncel kurla yaklaşık 904 milyon dolar kaynak sağlaması bekleniyor.

Bu fiyat Unitree'nin piyasa değerini yaklaşık 61 milyar yuana, yani 9 milyar doların üzerine yakın bir seviyeye taşıyor. Şirket halka arzdan elde edeceği kaynağı yeni robotların geliştirilmesi, yapay zekâ modelleri, robot donanımı ve yeni üretim kapasitesi için kullanmayı planlıyor.

Unitree'nin borsaya girişi tamamlandığında şirket Çin ana karasında halka açık biçimde işlem gören ilk büyük insansı robot üreticilerinden biri olacak.

Robot satışları şirketi hızla büyüttü

Yatırımcı ilgisinin arkasında yalnızca geleceğe ilişkin beklentiler bulunmuyor. Unitree son dönemde oldukça hızlı büyüyen bir finansal tablo da ortaya koydu.

Şirketin 2025 yılı geliri yaklaşık 1,7 milyar yuana ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise yaklaşık 590 milyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Gelirdeki büyümenin önemli bölümünü insansı robotlar oluşturdu.

Unitree başlangıçta dört ayaklı robotlarıyla tanınmıştı. Ancak son yıllarda geliştirdiği G1, H1 ve R1 gibi insansı modeller şirketin dünya çapındaki görünürlüğünü artırdı.

Robotların koşması, dans etmesi ve karmaşık fiziksel hareketler gerçekleştirmesi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken şirket aynı zamanda fabrikalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında gerçek kullanım alanları geliştirmeye çalışıyor.

Değerleme 2025 kârının 100 katını geçti

Halka arza gösterilen olağanüstü talep beraberinde değerleme tartışmasını da getirdi.

Yaklaşık 61 milyar yuanlık piyasa değeri, Unitree'nin 2025 yılındaki düzeltilmiş net kârının 100 katından fazlasına karşılık geliyor.

Bu nedenle yatırımcılar yalnızca şirketin bugünkü satışlarını değil, insansı robotların önümüzdeki yıllarda büyük bir küresel pazara dönüşeceği beklentisini de satın alıyor.

Ancak robot sektöründe henüz cevaplanmamış önemli bir soru bulunuyor: İnsan biçimli robotların fabrikalar ve araştırma merkezlerinin dışına çıkarak milyonlarca adet satılan ticari ürünlere dönüşüp dönüşmeyeceği.

Şirketin yüksek değerlemesini koruyabilmesi için hızlı gelir artışını sürdürmesi ve robotlarını daha geniş kullanım alanlarına taşıması gerekecek.

Robot yarışında ABD-Çin rekabeti büyüyor

Unitree'nin halka arzı aynı zamanda ABD ile Çin arasında hızlanan robot teknolojisi yarışının da önemli göstergelerinden biri.

ABD tarafında Tesla, Optimus projesini seri üretime taşımaya çalışırken Boston Dynamics gibi şirketler uzun süredir gelişmiş robot sistemleri üzerinde çalışıyor.

Çin ise geniş elektronik tedarik zinciri ve düşük üretim maliyetleri sayesinde insansı robot üretimini ölçeklendirmeyi hedefliyor.

Unitree'nin avantajlarından biri de robotlarını birçok Batılı rakibinden daha düşük maliyetlerle üretebilmesi.

Ancak ABD ile Çin arasındaki teknoloji gerilimi şirket için aynı zamanda önemli bir risk oluşturuyor. Unitree'nin gelirinin belirli bir bölümü yurt dışından gelirken ABD'nin Çin menşeli gelişmiş robotlara yönelik kısıtlamaları şirketin gelecekteki büyümesini etkileyebilir.

Halka arzda gelen 8 bin katı aşan talep ise yatırımcıların şimdilik bu risklerden çok insansı robot pazarının büyüme potansiyeline odaklandığını gösteriyor.