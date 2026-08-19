Robotları dünyayı şaşırtmıştı: Borsaya çıktı, hisseleri patladı

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Çin'in önde gelen insansı robot üreticilerinden Unitree Robotics, Şanghay'daki STAR Pazarı'nda işlem görmeye başlamasının ardından sert yükseldi. Şirketin hisseleri çarşamba günü erken işlemlerde halka arz fiyatının yüzde 542 üzerine çıktı.

Hisseler gün içinde 1.100 yuana kadar yükseldikten sonra 968,1 yuan seviyesinde işlem gördü. Hangzhou merkezli şirket, halka arzdan yaklaşık 6,1 milyar yuan, yani 905 milyon dolar kaynak sağladı.

DeepSeek de yatırım yaptı

Halka arzın dikkat çeken yatırımcılarından biri Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek oldu. Şirket kayıtlarına göre DeepSeek, Unitree hisselerine yaklaşık 140,8 milyon yuan yatırım yaptı. Çinli teknoloji devi Tencent de Unitree'nin mevcut yatırımcıları arasında bulunuyor.

Unitree özellikle iki ayak üzerinde yürüyebilen, nesneleri kavrayıp taşıyabilen ve çeşitli fiziksel hareketleri gerçekleştirebilen insansı robotlarıyla tanınıyor. Şirket ayrıca tehlikeli bölgelerin incelenmesi gibi görevlerde kullanılabilen dört ayaklı robotlar da üretiyor.

Borsaya çıkmadan yeni robotunu gösterdi

Unitree, halka arzdan hemen önce "Superman" adını verdiği yeni insansı robotunu tanıtmıştı. Bu robot da bulunduğu yerden yaklaşık iki metre yüklsekliğe sıçrıyor ve saniyede 12,66 metre hıza ulaşıyor.

Unitree'nin borsadaki güçlü başlangıcı, Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisinin son örneği oldu. Bellek çipi üreticisi CXMT de geçen ay STAR Pazarı'ndaki ilk işlem gününde yüzde 466 yükselmişti.

Çin insansı robotlarda gaza basıyor

Yatırımcıların ilgisinin arkasında insansı robot pazarına ilişkin hızlı büyüme beklentileri bulunuyor. Morgan Stanley, Çin'in 2026'daki insansı robot sevkiyatı tahminini 28 binden 50 bin adede çıkardı. Banka, Çin'de yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğündeki insansı robot pazarının 2030'a kadar 15 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Pilot projelerin de yılın ikinci yarısından itibaren daha geniş çaplı kullanıma dönüşeceği öngörülüyor.