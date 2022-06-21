Ruble, yaptırımlara rağmen ABD Doları karşısında 7 yılın zirvesinde

Rus rublesi bu sabah ABD doları karşısında Haziran 2015'ten bu yana görülen en güçlü seviyesini yükseldi. Rusya'nın emtia ihracatından yüksek gelir elde etmeye devam etmesi, yaptırımlar nedeniyle ithalatın azalması ve yerleşikleri döviz hesaplarından para çekmelerine uygulanan yasak rubleye destek veriyor.

Ruble, ABD dolarak karşısında yüzde 1,1 değer kazandı. ABD doları 54,83 ruble seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda 55,0711 ruble seviyesinden işlem görüyor.

Ruble, euro karşısında da güçlendi. Euro, 58,3 rubleden 57,62 rubleye kadar geriledi ve şu sıralarda yüzde 0,6 kayıpla 57,95 ruble seviyesinde.