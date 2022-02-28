Ruble'de sert değer kaybı; petrol ve altın yükselişte

Küresel piyasalar, yeni haftaya Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaşın gölgesinde başlıyor. Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ham petrol fiyatları artarken ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. Batı'dan gelen yaptırımlar sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün nükleer silahlara da sahip kuvvetleri "yüksek alarma" geçirdiğini açıklaması da piyasalardaki tansiyonu yükseltti.

Güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin artması, dolar ve yenin yanı sıra tahvil getirilerine de destek sağladı.

Dolar/TL haftaya dalgalı başladı; euro/TL düşüyor

Geçen hafta Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 14,65'e kadar yükseldikten sonra haftayı 13,87'den tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya yeniden 14 liranın üzerinde başladı. Piyasaların açılması ve büyümede kötü bir sürpriz çıkmamasıyla birlikte kurda geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde yüzde 2 yukarıda olan dolar/TL, yeniden 14 liranın altına indi ve 13,90 civarında dengelendi. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle geçen haftanın kapanışına göre ekside ve 15,52'ler düzeyinde.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi haftaya yüzde 1,75 azalışla 1.918 puandan başladıktan sonra kayıplarını geri aldı ve 1.950 puanın üzerine çıktı.

Yaptırımlar sonrası Ruble'de sert değer kaybı

Ruble Batılı devletlerin açıkladıkları yeni yaptırımların ardından yüzde 30'a varan oranda keskin şekilde değer yitirirken, dolar Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer güçleri "yüksek alarma" geçirmesinin ardından neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar/ruble kuru bir önceki dip seviye olan 90 rubleden bu sabah likiditenin düşük olduğu işlemlerde 119 rubleden işlem gördü. İşlemlerin artmasıyla birlikte dolar/ruble kurundaki artış yüzde 20'ye gerilerken 1 dolar 100 ruble civarında dengelendi.

Euro gün içerisinde yüzde 1.3 gerileyerek 1.112 doları görmesinin ardından hafif toparlandı ve en son 1.1165 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yüzde 4 yukarıda

Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle artan gerilimin ardından Rusya'ya karşı başlatılacak yaptırımların artırılması ve yaptırımlara karşılık olarak Putin'in nükleer güçleri "yüksek alarma" geçirmesinin ardından sıçradı.

Brent ham petrolü, bankacılık kısıtlamaları nedeniyle dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Rusya'dan yapılacak sevkiyatlarda kesinti görülebileceği yönündeki endişeleri artırmasıyla 7 doların üzerinde yükselerek yeniden 100 dolar seviyesini aştı. Rusya, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde 105.07 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 4 artıda 101.88 dolardan işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü gün içerisinde 99.10 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 5 artarak 96.14 dolar seviyesine yükseldi.

Altın fiyatlarında yüzde 1 artış

Altın fiyatları, Putin'in nükleer güçleri "yüksek alarma" geçirdiğini açıklamasının ardından güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin artmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Sonrasında altının spot piyasadaki ons fiyatı yeniden 1.900 doların altına geldi.

Altın bu ay yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak Mayıs 2021'den bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

Asya sakin, ABD vadelileri yüzde 2'nin üzerinde düşüşte

Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyrederken, Japonya'nın Nikkei endeksi gün içerisinde kaydettiği kayıpları geri kazanarak yüzde 0.48 yükseldi. ABD vadeli endeksler ise yüzde 2'nin üzerinde geriliyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri altı baz puan düşerek yüzde 1.92'ye geriledi.