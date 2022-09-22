Rus yetkili: Mir kartları Türkiye'de çalışmaya devam ediyor

Rusya'nın Ulusal Kartlı Ödeme Sistemleri'nin yöneticisinin verdiği bilgiye göre Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası geçen hafta, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçmaya çalışan kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirmesine rağmen Mir kartlarının kullanılabildiği ülkelerin sayısını arttırma vaadinde bulunmuştu.

Mir kartları şu an yalnızca Küba, Güney Kore, Vietnam ve birkaç eski Sovyetler Birliği ülkesinde kullanılabiliyor.

Türkiye'de ise İş Bankası ve Denizbank, ABD'nin uyguladığı yaptırımları Mir sistemini işleten şirketin başındaki ismi de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından Pazartesi günü yaptıkları ayrı açıklamalar ile Rus ödeme sisteminin kullanımı askıya aldıklarını ifade etmişlerdi.