Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
Rusya Merkez Bankası, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesini gerekçe göstererek 50 baz puan faiz indirimine gitti.
Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 7,75'e indirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 50 baz puanlık indirime gidilerek, 7,75'e çekildiği belirtildi.
Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin anlaşmanın 2018'in sonuna uzatılmasının, Rus piyasalarındaki riskleri azalttığı ifade edilirken, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçileceğine işaret edildi.
Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 2,5'e kadar gerilemesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, ülke ekonomisinin 2017'de yüzde 1,7 ila 2,2 arasında büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.
15 merkez bankası faiz kararını açıkladı
Kaynak: AA