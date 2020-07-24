Rusya Merkez Bankası'ndan 25 baz puanlık faiz indirimi

24 Temmuz 2020

Rusya Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puan indirime gitti. Böylece, ülkede politika faizi yüzde 4.5'ten rekor düşük seviye olan yüzde 4.25'e inerken, Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada daralan ekonomi ve düşük enflasyon ortamında daha fazla parasal genişleme ihtiyacını değerlendireceğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu oldu.

Merkez Bankası, "Eğer durum baz senaryodaki tahminlere paralel gelişirse, Rusya Merkez Bankası sonraki toplantılarda daha fazla faiz indirimi yapma gereğini değerlendirebilir" dedi.

Banka ayrıca ekonomik tahminlerini de revize etti. Buna göre, GSYH'nın 2021 yılında büyümeye dönmeden önce bu yıl %4.5-%5.5 daralması bekleniyor. Bankanın bu yıl için daha önceki GSYH küçülme tahmini %4-%6 idi.

Banka, mevcut para politikası duruşu kapsamında yıllık enflasyonun 2020'de %3.7-4.2, 2021'de %3.5-4.0 ve sonrasında da %4'e yakın seyretmesini öngörüyor.

Bankanın bir sonraki para kurulu toplantısı 18 Eylül'de gerçekleşecek.