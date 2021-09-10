Rusya Merkez Bankası'ndan beşinci faiz adımı

Küresel ekonomideki iyileşmeyle birlikte merkez bankaları da muslukları kısmaya devam ediyor. Enflasyon hedefi yüzde 4 olan Rusya Merkez Bankası, bugünkü faiz toplantısında Bloomberg ekonomistlerinin tahminlerinin altında bir oranda da olsa, 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 6,75’e yükseltti. Reel faiz oranı da bu artışla yüzde 6,7 olan enflasyon ortamında pozitif kalmaya devam ediyor.



Bankanın beklentilerden daha düşük bir faiz artırımına gitmesi analistlere göre “çok hızlı sıkılaşmaya gitmekten endişe etmesi”. Ancak Rusya Merkez Bankası açıklamasında enflasyon riskleriyle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi ve önümüzdeki toplantılarda da faiz artırımının devam edeceğinin sinyalini verdi. Hem hanehalkları hem de şirketler için enflasyon beklentilerinin yükselmesi Rusya Merkez Bankası’nın faiz artırımını destekleyen unsurlar olurken, Talebin arzı geçiyor olması şirketlerin maliyet artışlarını müşterilere yansıtmasını kolaylaştırarak Rusya’daki enflasyonu da yükseltiyor.



Eylüldeki parlamento seçimleri öncesi son faiz toplantısında alınan bu karar rubleyi de dolar karşısında 72,76 düzeyine getirdikten sonra, beklentilerin altında faiz artırımı rublede tekrar zayıflamaya neden oldu ve kur 72,91’e yükseldi. Faiz artırımları rubleyi destekleyen bir unsur ancak Bloomberg ekonomistleri faiz artırım döngüsünün ekimde sonlanacağını ve sonrasında Rus varlıklara girişlerde yavaşlama olmasını öngörüyor.