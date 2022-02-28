Rusya Merkez Bankası'ndan şok faiz hamlesi
Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti. Bu arada Rusya, şirketlerin döviz gelirlerine zorunlu satış uygulaması getirdi.
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Rusya Merkez Bankası'ndan süpriz faiz hamlesi geldi. Banka, politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti.
Yapılan açıklamada; "Faiz artırımı rublede değer kaybı ve enflasyon risklerinde artışın telafi edilmesi için dizayn edildi" denildi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Bu arada Rusya şirketlerin döviz gelirlerine zorunlu satış uygulaması getirdi.