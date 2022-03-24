"Rusya-Ukrayna krizi dijital paralara yönelimi hızlandırabilir"

Hissedarlara mektup gönderen Fink, Rusya-Ukrayna savaşının ülkeleri para birimlerine bağımlılıklarını yeniden değerlendirmeye yöneltebileceğini vurguladı ve BlackRock'ın artan müşteri ilgisine bağlı olarak dijital paralar ve stablekoinler üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti.

Fink, "Dikkatli şekilde dizayn edilmiş bir küresel bir dijital ödeme sistemi, kara para aklama ve yolsuzluk riskini azaltırken uluslararası işlemlerin gerçekleştirilmesini iyileştirebilir" dedi.