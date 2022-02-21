Rusya-Ukrayna krizinde düşen tansiyon metal fiyatlarını nasıl etkiledi?

Londra'da bakır fiyatları, zayıf doların desteği ile artış yaşadı. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna geriliminin düşme olasılığı riskli varlıklara iştahı artırdı.

ABD ve Fransız liderler, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirve için prensipte anlaştıklarını açıkladı. Zirve için tek koşulun Putin'in Ukrayna'yı işgal etmemesiydi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, bu sabah saatlerinde yüzde 0,3 artarak 9.985,5 dolardan işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda ise değişmeyerek 71.540 yuanda kaldı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşerek 3.254,5 dolar, nikel 0,5 artarak 20.435 dolar işlem gördü. Nikel kontratı erken saatlerde Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesine çıktı.