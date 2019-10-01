Rusya ve Türkiye, karşılıklı tahvil ihracı konusunda anlaştı
Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmaya göre Rus şirketler Türkiye'de tahvil ihraç etme imkanına kavuşurken Türk şirketler de aynı imkandan Rusya'da yararlanabilecek.
Rusya ve Türkiye, ticari işlemlerin yerel paralar üzerinden yapılmasına ilişkin bir hükümetlerarası anlaşmayı imzalamaya hazırlanıyor.
Sputnik'in haberine göre, Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı sitede yer alan anlaşma taslağı, Rus şirketlerin Türkiye'de, Türk şirketlerin de Rusya'da tahvil ihracı yapmasını öngörüyor.