Rusya ve Ukrayna bağlantılı şirketlerde kayıp derinleşiyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşırken hisse senetleri piyasasında ciddi düşüşler yaşanıyor. Asya, Avrupa endeksleri ve ABD'de vadeli endekslerin tamamında kırmızı ekranlar söz konusu. Kırmızı ekranlar arasında yer alan BİST 100'de ise düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.



BİST 100, yüzde 9'un üzerinde düşereken değer kaybeden hisse senetleri arasında Rusya ve Ukrayna bağlantılı şirketler de dikkat çekiyor. Rusya operasyonları ile öne çıkan THY yüzde 9,97 kayıp yaşarken fabrikaları ve satış büyüklüğüyle Rusya pazarında etkili olan Anadolu Efes’te düşüş yüzde 9,54 seviyesinde oldu. En yüksek kayıplardan birisi de Rusya’dan aldığı işlerle öne çıkan Tekfen’de. Tekfen’deki kayıp yüzde 9,93 oldu.

Enka İnşaat yüzde 8,99 düşerken yine Rusya pazarında önemli oyunculardan Mavi Giyim yüzde 9,96 gerilemiş durumda. Şişecam yüzde 9,71, Ukrayna’da bağlı ortaklığı olan Turkcell yüzde 4,47 kayıp yaşıyor.

Enka İnşaat: Rusya'da kısa vadeli etki minimum düzeyde olacak

Rusya pazarında aktif olan şirketlerden Enka İnşaat, KAP'a durum değerlendirmesi ve bir açıklamada bulundu. Rusya'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe uzun senelerdir iş anlaşmalarının devam ettiğinin aktarıldığı Enka İnşaat'ın açıklamasında mevcut fiili durumun kısa vadeli etkisinin minimum düzeyde kalacağı ifade edildi. Enka İnşaat, Ukrayna'da ise herhangi bir yatırımın bulunmadığını duyurdu.

Un, süt ve su hisseleri yükselişte

Savaş endişeleri gıda şirketlerinin hisselerini yukarıya taşıyor. Borsa İstanbul'da saat 12.51 itibariyle kayıp yüzde 6,75'e varırken Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası salça, un, süt ve su gibi gıda şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti. En çok yükselenler arasında yüzde 9,49 ile Ulusoy Un geliyor. Onu yüzde 9,04 ile Pınar Et ve Un Sanayi izlerken Tat Gıda da yüzde 4,30 ile en çok yükselenler arasında. Pınar Süt yüzde 3,69, Pınar Su yüzde 3,45, Van Et yüzde 2,81 ile pozitif tarafta kalan şirketler arasında öne çıkıyor.