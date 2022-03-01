Rusya yaptırımları, euro swap maliyetlerini artırdı
Rusya'ya yaptırımlar euro swap piyasasında ABD Doları cinsinden borçlanma maliyetlerini yükseltti.
Foreks
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bazı Rus bankalarının SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmaları euro swap piyasasında ABD Doları cinsinden fonlama maliyetlerini yükseltti.
3 ay vadeli euro/ABD Doları swap 38,25 baz puan ile Mart 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Cuma günü euro/ABD Doları 3 ay vadeli swap 21 baz puan, 1 ay önce ise sadece 8 baz puan seviyesindeydi.