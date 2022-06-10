Rusya'dan beklentilerin üzerinde faiz indirimi

Poltiika faizinde beklentilerin üzerinde indirime giden Rusya Merkez Bankası, yeni faiz oranını yüzde 9,50 olarak belirledi. 150 baz puanlık indirime dair Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyonist risklerin, kayda değer olmasına rağmen yatışmaya devam ettiği değerlendirildi.

Mevcut enflasyonun nisan ayındaki tahminlerinin gözle görünür derece altında olduğun ifade edildiği Rusya Merkez Bankası açıklamasında "Rus ekonomisi için dışsal ortam, zorlu devam ediyor ve ciddi derecede ekonomik aktiviteyi daraltıyor. 2022'nin 2. çeyreğinde ekonomik aktivitede güncel düşüş, bankasın Nisan ayındaki temel senaryosunda değerlendirdiğinde daha az belirgin." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, mevcut para politikası duruşu göz önüne alındığında, ülkede yıllık enflasyonun 2022'de toplam yüzde 14 ila yüzde 17 arasında; 2023'te yüzde 5-7 aralığına ve 2024'te yüzde 4'e döneceği belirtildi.

Rusya hükümeti, ihracatçı şirketlere dövizlerinin %50'sini satma zorunluğunu da iptal ettiğini açıkladı.