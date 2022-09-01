Rusya'nın 70 milyar dolarlık planında TL detayı

Rusya, 'dost' olarak tanımladığı ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı değerlendiriyor.

Bloomberg News'un haberine göre Rusya, rubledeki değer artışını yavaşlatmak için aralarında Çin yuanının da olduğu 'dost' ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolara varan alım planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, büyük kısmını Çin yuanının oluşturması öngörülen 70 milyar dolarlık alım planı 30 Ağustos'ta yapılan hükümetten üst düzey yetkililer ile Rusya MB Başkanı Nabuillina'nın da katıldığı "stratejik" planlama toplantısında katılımcıların desteğini aldı.

TL'de devalüasyon, Dirhem'de siyasi risk

Bu toplantıda katılımcılara sunulan ve Bloomberg'in elde ettiği raporda, 'dost' olarak değerlendirilen ülkelerin para birimlerinden alım yapılmasının problemli olabileceği de dile getirildi. Raporda, alınacak Çin yuanının satılması için Çin ile ayrı bir anlaşma yapılması gerektiği ve bir krizde bu anlaşmayı elde etmenin çok zor olacağı savunuldu.

Alınması değerlendirilen para birimlerinden BAE Dirhemi'nin 'yüksek siyasi risk' taşıdığı belirtilirken, Türk Lirası'nın da büyük devalüasyon riskleri ile karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Ulusal Refah Fonu'nda değerlendirilecek

Rusya Merkez Bankası tarafından Ağustos ayında yayımlanan bir raporda, Ulusal Refah Fonu’ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığı bildirilmişti.

Raporda “Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışıyor.” ifadesine yer verilmişti.