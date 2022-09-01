Rusya'nın 70 milyar dolarlık planında TL detayı
Rusya, 'dost' ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı değerlendiriyor. Konu ile ilgili yapılan bir toplantıda katılımcılara sunulan raporda, yuan için anlaşma yapılması gerektiği belirtildi. BAE Dirhemi'nin 'yüksek siyasi risk', TL'nin ise 'devalüasyon' riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
Rusya, 'dost' olarak tanımladığı ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolarlık alım yapmayı değerlendiriyor.
Bloomberg News'un haberine göre Rusya, rubledeki değer artışını yavaşlatmak için aralarında Çin yuanının da olduğu 'dost' ülkelerin para birimlerinden 70 milyar dolara varan alım planlıyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, büyük kısmını Çin yuanının oluşturması öngörülen 70 milyar dolarlık alım planı 30 Ağustos'ta yapılan hükümetten üst düzey yetkililer ile Rusya MB Başkanı Nabuillina'nın da katıldığı "stratejik" planlama toplantısında katılımcıların desteğini aldı.
TL'de devalüasyon, Dirhem'de siyasi risk
Bu toplantıda katılımcılara sunulan ve Bloomberg'in elde ettiği raporda, 'dost' olarak değerlendirilen ülkelerin para birimlerinden alım yapılmasının problemli olabileceği de dile getirildi. Raporda, alınacak Çin yuanının satılması için Çin ile ayrı bir anlaşma yapılması gerektiği ve bir krizde bu anlaşmayı elde etmenin çok zor olacağı savunuldu.
Alınması değerlendirilen para birimlerinden BAE Dirhemi'nin 'yüksek siyasi risk' taşıdığı belirtilirken, Türk Lirası'nın da büyük devalüasyon riskleri ile karşı karşıya olduğuna işaret edildi.
Ulusal Refah Fonu'nda değerlendirilecek
Rusya Merkez Bankası tarafından Ağustos ayında yayımlanan bir raporda, Ulusal Refah Fonu’ndaki rezervlerde değerlendirmek için Türk lirası, yuan ve rupi satın alınmasına yönelik değerlendirme yapıldığı bildirilmişti.
Raporda “Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin (Türk lirası, yuan, rupi ve diğerleri) para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışıyor.” ifadesine yer verilmişti.