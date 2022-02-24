Rusya'nın askeri operasyonu hisse senetlerine satış getirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın Donbass bölgesine yönelik operasyon emri verdiğini açıklaması ve ardından Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik füze saldırıları gerçekleştirmesi küresel hisse senedi piyasalarını vurdu.

Asya'da Hong Kong Hang Seng Endeksi Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye inerken Tokyo Nikkei 225 Endeksi Kasım 2020'den bu yana ilk kez 26 bin puanın altına indi.

Şu sıralarda ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de ekside.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 669 puan, yüzde 2,02, S&P 500 vadeli endeksi 85,6 puan, yüzde 2,03 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 341,75 puan, yüzde 2,55 ekside.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 2,26 , FDAX yüzde 3,83ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 3,64 aşağıdalar.