Rusya'nın emtia ticaretine finansman engeli

Avrupa'nın en büyük bankalarından Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya'dan emtia ticaretine finansman sağlamayı durdurdular.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya'dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklar.

Hollanda'da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna'dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldılar.

Öte yandan Çin'in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.