Rusya'nın MSCI endeksinden çıkarılması gündemde

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, Rus hisse senetlerinin erişilebilirklerini ve yatırım yapılabilirliklerini yakından takip etmeye devam ettiğini bildirdi.

MSCI yaptığı açıklamada, Rus hisse senetlerine piyasa katılımcılarının davranışı konusunda geri bildirim toplamakta olduğunu ve MSCI Rusya Endesleri'nin Gelişmekte olan Piyasalar'dan Standalone Markets statüsüne indirilebileceğini de vurguladı.

MSCI, Rusya endeksleri için gözden geçirmeden sonra hafta sonundan önce bir açıklama yapacağını da duyurdu.