Rusya'nın Venezuela'dan kredi tahsilatı zora girdi

29 Ocak 2019

Rusya maliye bakan yardımcısı, ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım getirmesinden sonra, bu ülkenin Rusya'ya olan devlet borcunu ödemekte muhtemelen zorlanacağını söyledi.

Venezuela ile uzun bir ittifak geçmişi olan Rusya, Caracas yönetiminin son çare olarak kredi aldığı kaynak oldu. Rus hükümeti ve dev petrol şirketi Rosneft 2006 yılından bu yana Venezuela'ya en az 17 milyar dolarlık kredi verdi ve kredi hattı açtı.

Bakan Yardımcısı Sergei Storchak, "Herhalde sorunlar çıkacak. Artık her şey orduya, askerlere, görevlerine ve ettikleri yemine ne kadar sadık kalacaklarına bağlı. Başka bir değerlendirme yapmak çok zor, hatta imkansız" dedi.

ABD hükümeti dün PDVSA'ya karşı aldığı geniş kapsamlı yaptırım önlemleriyle Venezuela'nın ABD'ye petrol ihracatını büyük ölçüde sınırladı ve sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu istifaya zorladı.

Kaynak: Reuters