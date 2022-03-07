Rusya'ya petrol ambargosu emtia fiyatlarını vurdu

DÜNYA

Rusya'nın ham petrol ihracatına ABD'nin yaptırım getirmeyi değerlendiğini açıklaması ve İran ile olan müzekarelerin uzamasının ardından dünya genelinde stagflasyonun başlayacağı kaygılarıyla küresel piyasalarda stresi artırdı. Asya borsalarında satışlar yüzde 3'ün üzerine çıkarken ABD vadelilerinde ise kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.

Hisse senetlerindeki sert satışların yanı sıra altın fiyatları da 1,5 yıl sonra ilk kez 2.000 doları aştı. Piyasalarda yaşanan paniğin odak noktasında yer alan brent petrolün varil fiyatı ise Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Buğday, geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda yüzde 40,6 artarak 12,09 dolara çıktı ve 14 yılın zirvesine ulaştı. Buğday, bugün ise 12,45 dolarla Mart 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda 7,82 dolarla Eylül 2012'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşan mısırın fiyatı, haftalık bazda da yüzde 14,8 arttı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören soya fasulyesi haftalık bazda yüzde 4,6 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören şeker de yüzde 10,1 artış kaydetti.

Nikel ve paladyum rekor kırdı

Nikel fiyatları yüzde 20'den fazla yükselerek ton başına 34 bin dolar ile rekor kırdı. Paladyum da bugün yüzde 6'nın üzerinde artarak zirvesini 3 bin 150 dolara taşıdı. Çinko ve alüminyumda da fiyatlar yüzde 5'in üzerinde artıyor. Platin, bakır, gümüş gibi metallerde ise artışlar yüzde 1-2 aralığında.

Gıda fiyatlarında buğdaydaki yüzde 7'lik artışı yüzde 4 ile mısır; yüzde 2,5 ile soya fasulyesi izliyor.

Rusya'ya ambargo gelirse petrol 200 doları geçer

Analistler, "Eğer Batı, Rusya'dan enerji ithalatını durdurur ise bu küresel piyasalar için büyük bir yük olur. Rusya'nın 5 milyon varil/günlük bir petrol arzının piyasaya gelememesi anlamına gelecek böyle bir karar petrol fiyatını 200 dolar/varile yükseltebilir ve küresel ekonomik büyümeyi düşürür" değerlendirmesini yapıyorlar.