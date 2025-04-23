Rüzgâr tersine döndü: Altın fiyatları sert düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ve Fed Başkanı Powell'a yönelik açıklamalarının ardından rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları sert geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte dün Trump'ın Çin ve Powell'a yönelik yaptığı açıklamalardan alınan olumlu sinyaller ve kâr satışları etkili oldu.

Dolar endeksinin 2023 sonlarından bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve ticaret savaşı endişeleri ile altın fiyatları dün 3 bin 500 dolara kadar yükselerek yeni rekoruna ulaşmıştı.

Rekor seviyeden düşüşe geçti

Ancak Trump'tan gelen olumlu sinyaller altında satış dalgasını beraberinde getirdi ve fiyatlar geriledi. Bugün 3 bin 291 dolara kadar gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 5,9'a kadar ulaştı.

Saat 11.20 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 2 düşüşle 3 bin 313 dolardan işlem görüyor.

Gram altın tarafında da ons altına paralel olarak düşüş yaşandı. Dün 4 bin 305 lira seviyesine çıkan gram altın fiyatları bugün 4 bin 50 lira seviyesine kadar düştü.

Gram altın fiyatları saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 2 düşüşle 4 bin 76 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 140 liradan satılıyor.

Altın fiyatları neden düştü?

Analistler altın fiyatlarındaki düşüşte Trump'ın Fed Başkanı Powell'a ve Çin'e yönelik açıklamaların etkili olduğunu belirtiyor.

Daha önce Powell'ı "çok geç kalan, büyük bir ezik" sözleriyle hedef alan Trump, isterse Powell'ı görevden alabileceğine yönelik açıklamalarda da bulunmuştu. Ancak Trump dün yaptığı açıklamalarda Powell'ı görevden alma niyetinin olmadığını söyledi.

Trump ayrıca dün yaptığı açıklamalarda Çin'le ilişkilerinde oldukça iyi olacaklarını dile getirerek, Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceğini belirtti. Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da dün yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, "kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini" ve "Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini" söyledi.

Trump ve Hazine Bakanı'ndan gelen açıklamalarla artan iyimserlik ise varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Analistler, Trump’ın Powell’ı görevden almayacağını açıklamasının altının ons fiyatına yansıdığını belirtti. Ayrıca, müzakerelere dair iyimser havanın artırdığı risk iştahının da altın piyasasından çıkışlara yol açtığını ifade ettiler.