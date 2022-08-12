“Rüzgar Türkiye lehine, yılbaşına kadar sabredin”

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Toplantıda kamu bankaları yöneticilerinin, yılbaşına kadar toplam 24 milyar dolarlık bir borç yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekerken, uluslararası piyasalarda rüzgarın Türkiye lehine olduğunu söyledikleri bildirildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, önceki gün TOBB’da gerçekleştirilen toplantının basına kapalı kısmında, kamu bankalarının yöneticilerine finansmana erişim konusundaki şikayetler dile getirildi. Kredi kullanımı sırasında bankaların çok zorladığını belirten reel sektör temsilcileri, bu alanda biraz esneklik sağlanması gerektiğini bildirdiler. Kamu bankaları yöneticileri ise sıkıntının farkında olduklarını belirtirken, uluslararası piyasalarda rüzgarın Türkiye lehine döndüğünü kaydettiler. Bu noktada Hazine’nin borçlanma maliyetlerinde başlayan düşüşün devam edeceği öngörüsünü paylaşan bankacılar, yılbaşına kadar bankalar ve reel sektörün ödenmesi gereken dış borcun 24 milyar dolar civarında olduğunu, bunun da Türkiye için çok büyük rakam olmadığını aktardılar. Bankacıların, reel sektör temsilcilerinden yılbaşına kadar sabretmelerini istedikleri öğrenildi.

Yapı maliyetleri güncellenecek

Öte yandan kredi başvurusunda teminat olarak gösterilen taşınmazın gerçek değerinin çok altında bir bedelle rapora yansıması, firmaların kredi kullanımını da engelliyor. Kredi kullanımında teminat olarak gösterilen taşınmazların bedeli, yapı yaklaşık maliyetlerine göre hesaplanıyor. Yani rayiç değeri 2 milyon lira olan bir taşınmaz, yapı yaklaşık maliyetleri tablosunda 300- 400 bin lira gibi görünebiliyor. Edinilen bilgilere göre reel sektör temsilcilerinin konuyla ilgili rahatsızlığını ilettiği kamu bankası yöneticileri, bankaların da bunu sorun olarak gördüğünü ilettiler. Bu konuda bankalar ile reel sektörün ortak çalışma yapması kararlaştırıldı. Bununla ilgili yapı yaklaşım maliyet birim bedellerinin güncellenmesi yönünde bir çözüm yöntemi gündeme geldi. Önceki gün TOBB’da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfb ank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katılmıştı.