S-400 testleri piyasaları hareketlendirdi

25 Kasım 2019

Uzmanlar, piyasada yaşanan hareketliliği Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk testinin gerçekleştirildiği haberiyle ilişkilendiriyor. Analistler, piyasaların S-400 konusunda oldukça hassas olduğunu vurguluyor.



Borsa İstanbul 100 Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yaklaşık 2600 puanlık bir aralıkta dalgalandı. Geçen haftayı 106.600 civarında kapatan BIST-100 endeksi, güne 107.200 puandan başladı. 107.850 puana kadar çıkan endeks, Ankara'dan S-400 testlerine ilişkin gelen haberlerin etkisiyle satış baskısı altında kaldı ve 105.200 seviyesine kadar geriledi. BİST 100, saat 15:50 itibariyle yaklaşık yüzde 1 kayıpla 105.600 civarında seyrediyor.

Dolar 5,75'in üzerini test etti



Güne 5,70 civarında sakin başlayan dolar/TL kuru ise, S-400 test haberleriyle 5,75'in üzerini test etti. Kur, aynı dakikalarda 5,74 liradan satılıyor. Euro 6,3220 liradan, sterlin 7,3895 liradan el değiştiriyor.



5,72 seviyesinin üzerinde kalan dolar/TL kurunda tepki çıkışının sürebileceğine işaret edilirken, 5,79 sonrası direnç; 5,72-5,68 destek seviyeleri olarak görülüyor.

S-400 sürecinin nasıl ilerleyeceği ve F-35 konuları takip edilecek

A1 Capital Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, dolar/TL'de özellikle S-400 sürecinin nasıl ilerleyeceği ve F-35 konularının takip edileceğini vurguladı.

Aylin Cevizci, yaptığı açıklamada, yeni haftaya zayıf başlayan dolar/TL kurunun, sabah saatlerinde gelen haber akışlarının ardından 5.7510 seviyesini gördüğünü belirterek, S-400’le ilgili testlerin yapılacağına dair haberin ardından gerek kur cephesinde gerekse endeks kanadında negatif bir tablonun hâkim olduğunun izlendiğini kaydetti ve "Her ne kadar veri gündemi sakin olsa da haber akışlarına bağlı fiyatlamalar ön planda olmaya devam ediyor. 3-4 Aralık tarihinde NATO zirvesinde S-400 kritiğinin yapılması bekleniyordu. Fakat zirve öncesinde testlerin başlıyor olması ABD’den olası yaptırım kararının gelip gelmeyeceği endişesi yeniden gündeme getirdi. Her ne kadar iki liderin görüşmesi sonrasında ABD-Türkiye ilişkisi tablosunda iyimser bir tablo olsa da masada hala bu konuda bir risk bulunuyor" dedi.

Gelecek hafta gerek veri bakımından gerekse takip edilecek siyasi takvim açısından oldukça yoğun bir hafta olacağının altını çizen Cevizci, şu şekilde konuştu:

"Tüm bu gelişmelerin en önemli başlığı ise S-400 sürecinin nasıl ilerleyeceği ve F-35 alımının yapılıp yapılmayacağı hususları olacak. Bu nedenle tansiyonun yeniden yükselmesine neden olabilecek bu gelişmeler kurdaki aşağı yönlü fiyatlamaların biraz daha sınırlı kalabileceğini ve her haber akışında kurdaki volatilitenin artabileceğini söylemekte fayda var. Özellikle gelişmelerin risk priminde yukarı yönde itici etki oluşturmuşken, TL varlıklarda oynaklıklara karşı temkinli olmakta fayda var.

Geçtiğimiz hafta 5.6825 seviyesine kadar geri çekilen kur, bu seviyenin altındaki fiyat hareketinde kalıcı olamamıştı. Yeniden ana bandı olan 5.70-5.75 aralığında hareket ettiği görülüyor. Teknik olarak haftalık periyotta incelediğimizde kur, 22-50 haftalık basit HO denk geldiği 5.65-5.70 seviyeleri üzerinde şekillenirken, MACD aşırı satım bölgesine gelmiş durumda. Bu da bize kurda geri çekilmelerin sınırlandığına ve 5.70-5.6850 aralığında önemli bir dibin oluştuğunu söylüyor. Yukarıda 5.75 seviyesi kritik olmakla birlikte bu seviyenin aşılması ile kurun 5.82 seviyesine doğru gerek siyasi gelişmeler gerekse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri ile hızlı bir şekilde gitmesi muhtemel olabilir."