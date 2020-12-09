Sabancı, Carrefoursa paylarının fiili dolaşım oranını yükseltecek

Borsa İstanbul, eylül ayında yaptığı bir duyuru ile aralarında Carrefoursa'nın da yer aldığı fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Sabancı Holding KAP'a yaptığı açıklamada, portföyündeki Carrefoursa paylarından 2.5 milyon TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamı veya bir kısmının ikincil piyasada veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak fiili dolaşım oranının %5'e yükseltileceğini belirtti.

Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için Ağustos ayında sermaye azaltımı ve eş zamanlı olarak bedelli sermaye artırımı kararı almıştı.

Carrefoursa'nın Fransız hissedarı Carrefour ise sermaye artırımına katılmayarak yeni pay alma hakkını bedelsiz olarak Sabancı Holding'e devretme kararı almıştı.

Böylece Sabancı Holding'in şirketteki payı %59.08'e yükselmiş, Carrefour'un payı ise %37.55 olmuştu. Carrefoursa'da %3.37 pay ise diğer hisesdarlara ait bulunuyor.

Carrefoursa hisseleri saat 1124'te %6 primle 113.8 liradan işlem görüyor.