Sabancı, 'enerji'de yeni halka arz planlıyor

02 Temmuz 2019

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler dağıtım ve perakende sektöründeki halka arzın ardından üretim tarafında halka arz için harekete geçtiklerini söyledi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Londra'da düzenlenen FT Energy Transition Strategies Summit'te konuşan Zaimler, borçların azaldığı bir dönemde ilave yatırımlarla büyüme potansiyeli gördüklerini belirterek, "Bugün borçlarını ödeyebilen bir şirket olarak tünelin sonundaki ışığı gördük. Dağıtım ve perakende sektöründeki başarılı halka arzın ardından şimdi üretim tarafında yeni bir halka arz için harekete geçiyoruz. Burada da yatırımcının

ilgisini çekecek büyük bir hikaye şart. Büyüme nereden gelecek? İşte burada Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki büyüme motivasyonu bizim de yeni hikayemiz olacak. YEKA ihalelerini almak istememizdeki en büyük motivasyon bu oldu."

Sabancı Holding'in enerji faaliyetleri üretim ve dağıtım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Elektrik dağıtım şebekesini işleten Enerjisa Enerji geçen yılın ilk çeyreğinde halka arz olmuştu.