Sabancı, hisse geri alım programı başlattı
Sabancı Holding, 1.75 milyar lira tutarında hisse geri alım programı başlattı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabancı Holding, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre azami 102 milyon lira nominal değerde, yani sermayesinin yaklaşık yüzde 5'i kadar hissenin geri alacak.
Geri alım Sabancı Holding hisselerinin piyasa değeri ile hisse başına net aktif değeri arasındaki iskontonun azaltılmasını hedefliyor.