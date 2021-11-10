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Sabancı, hisse geri alım programı başlattı

Sabancı Holding, 1.75 milyar lira tutarında hisse geri alım programı başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sabancı Holding, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre azami 102 milyon lira nominal değerde, yani sermayesinin yaklaşık yüzde 5'i kadar hissenin geri alacak.

Geri alım Sabancı Holding hisselerinin piyasa değeri ile hisse başına net aktif değeri arasındaki iskontonun azaltılmasını hedefliyor.