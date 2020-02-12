Sabancı Holding hisselerinde ‘aile’ satışı başvurusu
Sabancı Holding, 8 milyon TL nominal hisseyi borsada satışa konu edilebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.
Sabancı Holding hissedarlarından Demet Sabancı Çetindoğan, şirkette sahip olduğu 8 milyon TL nominal hisseyi borsada satışa konu edilebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu.
Başvuru bilgisi KAP’ta yer aldı.
Söz konusu 8 milyon nominal hisse, 2.04 milyar lira ödenmiş sermayeli Sabancı Holding’de yüzde 0.39 paya denk geliyor.
Açıklama öncesi 9.5 lira ile yüzde 1.3 ekside bulunan Sabancı Holding hisseleri kayıplarını artırarak saat 1640’ta yüzde 2.6 düşüşle 9.38 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 0.6 ekside bulunuyor.