Sabancı Holding'den 12 milyar lira net kâr

Sabancı Holding, 2021 yılında kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar TL seviyesine yükseltirken, yıllık konsolide net kârını 12 milyar TL’ye taşıdı.

Son 5 yılda kombine olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bizim için önemli olan yeni normale adapte olmak değil; yeni normalin oyun kurucularından biri olmak. Bu yüzden de önümüzdeki 5 yıllık dönemde yolumuza, geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle Topluluk şirketlerimizin dünyadaki konumlarını da güçlendireceğiz. ‘Yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilerde, küresel ölçekte ses getirecek proje ve uygulamaların öncülüğünü yapacağız” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Pandeminin tüm zorlu koşullarına rağmen, sağlam ve sürekli güçlenen finansal performansımızı 2021’de de devam ettirmeyi başardık. Gittikçe yükselen kârlılık kalitemiz ve banka dışı özkaynak kârlılığımızla nakit pozisyonumuzu ve temettü ödemelerimizi artırırken, net finansal borçluluk oranlarımızı son 5 yılda önemli ölçüde azalttık. Tüm bu gelişmeler gerek Holdingimizin gerekse Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetimindeki finansal mükemmeliyet yaklaşımını en net biçimde ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, sahip olduğumuz portföyü her türlü krize ve olağanüstü gelişmelere karşı korurken, bizleri en sıkıntılı zamanlarda bile gelecek fırsatlara bakabilir hale getiriyor. Başta çalışanlarımız olmak üzere bu başarılı sonuçlar için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Faaliyetlerimizi topluluk vaadimiz şekillendiriyor"

Pandeminin ilk aylarında, “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” şeklinde yeniden ele aldıkları Topluluk Vaadi’nin, Sabancı Topluluğu’nun 2021 yılındaki faaliyetlerine yön verdiğini ifade eden Cenk Alper, şunları kaydetti: “Tüm Topluluk şirketlerimiz, onlara çizdiğimiz yolda, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odaklarına alarak kendi alanlarında fark yaratmaya devam etti.

Enerji ve iklim teknolojileri odak alanımız kapsamında, Enerji iş kolumuz bir yandan ülkemizdeki arz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunarken bir yandan da yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. Bu hedefle, Türkiye’nin ilk yeşil hidrojen tesisini kurmak üzere çalışmalar da başladı. Öte yandan, sürdürülebilirlik ve teknoloji stratejimizin en önemli örneklerinden biri olan Temsa Elektrikli otobüsleri, Avrupa’da ticari başarılara imza atarken, dünya teknoloji devlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde test sürüşlerine devam ediyor.

Malzeme teknolojileri odak alanımız kapsamında, Yapı Malzemeleri’nde, İspanya’daki Buñol beyaz çimento fabrikasının satın alınması ile katma değerli yapı malzemeleri değer zincirinde önemli bir küresel adım attık. Lastik güçlendirme, kompozit ve inşaat alanında geliştirdiği sürüdürülebilir malzeme teknolojilerini tüm dünyaya transfer eden Kordsa, 3. defa Türkiye’nin en iyi Ar-Ge Merkezi seçildi.

Dijital teknolojileri odak alanımıza alarak hem dijital işlerimizi büyüttük hem de ana işlerimizin dönüşümüne hızla devam ettik. Finansal Hizmetlerde, Aksigorta ve Agesa markalarıyla iki sigorta şirketinde yola tek ortakla çok daha güçlü bir şekilde devam ederken, yeni yapılanmayla birlikte iki şirketimizi de tam konsolidasyon kapsamına aldık. Aksigorta Next dijital sigortacılık platformu, ve Teknosa’nın yeni Teknoloji Pazaryeri platformu teknosa.com Sabancı ekosisteminin dijitalden değer yaratma gücünün önemli göstergeleri oldu. Arvento Araç Takip Sistemlerinin yüzde 89 hissesinin satın alınmasında sona geldik. Bu satın almayla birlikte Brisa’yı bir lastik üreticisinden, mobilite çözümleri oyuncusuna dönüştürmek için çok önemli bir adım daha atmış olacağız.

Bankacılık iş kolumuz, yüzde 21,1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranı ile, sektöründeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahip oldu. Bu yapıdan aldığı güçle, reel sektörün gelişimine, şirketlere sağladığı kredilerle katkı yapmaya devam etti. 2021 yılında ekonomimize sağladığı kredi desteğini de 397 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 485 milyar TL seviyesine çıkardı.

Öte yandan, bu dönemde PHILSA ve PMSA'daki hisselerimizin tamamını, 30 yıllık iş ortağımız Philip Morris’e devrederek, bu sektördeki faaliyetlerimizi sonlandırdık.”

"5 yılda 5 milyar dolar yatırım yaptık"

Sabancı Topluluğu’nun önümüzdeki dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Cenk Alper, “Bizim için önemli olan yeni ekonominin oyun kurucularından biri olmak, geleceği tasarlamak. Bu kapsamda geçtiğimiz 5 yılda yapmış olduğumuz yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımı, iki kata yakın büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümü mevcut iş kollarımıza yönelik olurken, yüzde 75’i ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında olacak.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde dijital teknolojilerde özellikle siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği ve nesnelerin interneti konularına odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlikte fark yaratıyoruz"

Sabancı Holding olarak, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Cenk Alper, “Şirketlerimiz 1,5 derece senaryosuna uyum sağlamak için şimdiden ara hedeflerini belirlemeye başladı. Kısa süre önce, Sanayi Grubu şirketlerinden Brisa, bilime dayalı hedef girişiminden onay alarak Türkiye'de ve kendi sektörü için dünyada bir ilke imza attı. Kordsa, CDP Su Programı Değerlemesi’nde Global A Listesi’nde yer alırken, Çimsa ise CDP kapsamında Türkiye’de sektöründe en yüksek su skorunu elde eden şirket oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği sürdürülebilirlikte öncelikli konularımızdan biri olup, bugüne kadar aldığımız aksiyonlar neticesinde Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den girmeye hak kazanan ilk ve tek holding olduk. Bunun yanı sıra Forbes Dergisi tarafından gerçekleştirilen ‘Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’ listesine de giren yine ilk ve tek Türk şirketi olduk” şeklinde konuştu.