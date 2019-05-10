Sabancı ilk çeyrekte 1.06 milyar lira kâr etti

10 Mayıs 2019

Sabancı Holding'in ilk çeyrek net kârı 1.06 milyar TL olarak açıklandı. Şirketin geçen yıl aynı dönem net kârı 1.07 milyar TL olmuştu. KAP'ta yer alan finansal tablolara göre şirketin satış hasılatı 2019 birinci çeyrekte 4.3 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönemde hasılat 3.4 milyar liraydı. Holdingin konsolide satışları ise aynı dönemde yüzde 32 artışla 14.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyümüz ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımız sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettik" dedi.

Bu dönemi borçlarını azaltarak, nakit yaratmayı sürdürerek ve kur riski pozisyonu almadan yönettiklerini anlatan Göçmen, aynı titizlikle hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

2019'un ilk çeyreğinde enerji, sigorta ve sanayinin bazı kollarının sonuçlara katkı sağladığını belirten Göçmen, "Enerji üretiminde portföyümüzün dengeli olmasının avantajını yaşadık. Çimento işimizde Çimsa'daki Bunol satın alma kararı ile beyaz çimentoda Türkiye'deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımak için önemli bir adım attık. Ayrıca, daralan yurt içi talebi dengelemek için ihracat pazarlarını odağımıza aldık. Kordsa'da kompozit alanındaki yeni satın almalarımız bizi dünya devlerinin tedarikçisi konumuna getirdi. Sigortada güçlü markalarımız ve doğru fon yönetimimiz sayesinde pozitif sonuçlar elde ettik" değerlendirmesini yaptı.

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