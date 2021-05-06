Sabancı, kârını yüzde 47 artırdı

Sabancı Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışla 16 milyar 814 milyon TL’ye çıkardı. Holding’in konsolide net kârı ise yüzde 47’lik yükselişle 1 milyar 752 milyon TL oldu.

Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği ilk üç aylık dönemde, güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik. Dünyada ve ülkemizde, pandemi ekonominin tüm unsurlarını derinden etkilerken, Topluluk şirketlerimiz belirsizliklerle mücadele noktasında çok başarılı bir sınav verdi. Etkin maliyet ve talep yönetimleri sayesinde, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki dönüşümleri iyi bir şekilde analiz ettiler. Güçlü tedarikçi ilişkileri ve çevik stok yönetimi yaklaşımlarıyla hem satış hem de kârlılık tarafında fark yaratmayı başardılar. Maliyetlerin tüm dünyada artış eğiliminde olduğu bu zorlu dönemde, şirketlerimizin gösterdiği yüksek başarı, son dönemde dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi alanlara yaptığımız yatırımların da ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Banka dışı kombine gelirler yüzde 28 arttı

Söz konusu dönemde banka dışı kombine gelirlerinin yüzde 28 büyüdüğünün altını çizen Cenk Alper, “İlk çeyrekte tüm iş kollarımız satışlarını artırırken, özellikle çimento ve sanayi şirketlerimiz güçlenen yurt iç ve yurt dışı talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. İlk 3 ayda çimento iş kolumuz yüzde 57, sanayi iş kolumuz ise yüzde 36 büyüdü. Aynı dönemde perakende ve sigorta şirketlerimiz de yüzde 26 seviyelerinde büyüme göstererek Topluluğumuzun güçlü finansal performansına destek oldular. Enerjisa Üretim, uzaktan santralleri işletebildiği ve yönettiği tesis Senkron’u devreye alarak, varlık yönetim kabiliyetleri ile başkalarına ait santral operasyonlarına da destek vermeye iki hidroelektrik santral ile başladı. Diğer yandan bankamız yılın ilk çeyreğinde ekonomimize 299 milyarı nakdi olmak üzere 359 milyar TL’lik kredi desteği sağladı” dedi.