Sabancı, Üçsa Ambalaj’ı satın alıyor

Kerim ÜLKER

Ambalaj sanayisindeki hareketlilik finans sektöründe de kendini gösteriyor. Sabancı Grubu'na ait Ak Portföy, Karaman merkezli Üçsa Ambalaj’ı devralıyor. Ak Portföy bu satın almayı Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden gerçekleştirecek. 1996’da temeli atılan Üçsa Ambalaj, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim gerçekleştiriyor. Küçükoğlu Ailesi tarafından yönetilen Üçsa’nın Karaman’daki 40 bin metrekarelik alana kurulu tesisinde 230 kişi çalışıyor.

Cironun yüzde 30’u ihracattan

Baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksible (esnek) ambalaj üretimi gerçekleştiren Üçsa, yiyecek-içecek, temizlik ürünleri, evcil hayvan yemleri gibi birçok farklı alanda esnek ambalaj üretiyor. Şirket cirosunun yüzde 30’unu Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa , Amerika ve Türki Cumhuriyetlere olan satışından elde ediyor.