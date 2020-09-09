Sabancı'nın Carrefour'daki payı artacak

09 Eylül 2020

Carrefoursa'nın yapacağı bedelli sermaye artırımına şirketin Fransız ortağı Carrefour katılmayacak. Fransız ortağın rüçhan haklarının tamamı Sabancı Holding tarafından kullanılacak ve Sabancı'nın şirketteki payı artacak.

Sabancı Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fransız ortak Carrefour sermaye artırımında yeni pay alma hakkını bedelsiz olarak Sabancı Holding'e devretti. Sabancı Holding hem kendi, hem de Carrefour'un devrettiği pay alma haklarını tümüyle kullanacak.

Ayrıca diğer hissedarların almadığı payları da satın almayı taahhüt eden Sabancı Holding'in şirketteki payı böylece %50.61'den en az %59.08'e yükselecek. İki ortağın şu anda Carrefoursa'da toplam %96.63 payı bulunuyor.

Carrefoursa 1.3 milyar lira tutarındaki geçmiş yıllar ve dönem zararının bilançoda yarattığı açığı kapatmak için geçen ay sermaye azaltımı ve eş zamanlı sermaye bedelli artırımı yapma kararı açıklamıştı. Buna göre 700 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 104.24 milyon liraya düşürülmesine ve eşzamanlı olarak çıkarılmış sermayenin 127.77 TL'ye artırılmasına karar verildi.