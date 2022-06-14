Sabit faizli tahvile rekor talep

Şebnem TURHAN

Hazine’nin 5 yıllık sabit faizli devlet tahvili ihalesine bankaların rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) talebi 30 milyar 664 milyon lira olurken ortalama bileşik faiz yüzde 19,45’e geriledi. TÜFE endeksli tahvil ihalesine ise rekabetçi olmayan tekliflerde bankalar 1 milyar 876.2 milyon lira ile son dönemin en düşük talebini gerçekleştirdi.

Hazine, iki ihalelerde toplam 16 milyar 986.4 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 14 milyar 480 milyon TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 31 milyar 466.4 milyon TL'ye ulaştı.

5 yıllıkta faiz 19,45'e indi

Hazine’nin bugünkü 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 19,45 oldu. Geçen haftaki ihalelerde yüzde 20’nin üzerinde faizlerle borçlanıyordu. Bankaların talebi de rekor kırdı. İhale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde bankalar 30 milyar 664 milyon lira talepte bulunurken 10 milyar TL piyasa yapıcılarına satış yapıldı. Merkez Bankası’nın kararından önce sabit kuponlu tahvil ihalelerine bu kadar yoğun talep yaşanmıyordu. İhalede ise net 16 milyar 7.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal 19 milyar 91.5 milyon TL teklif gelirken ortalama bileşik faiz yüzde 19,45 oldu.

TÜFE'ye endeksli tahvilde reel faiz -2,34

TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde de net 979.2 milyon lira satış yapılırken ortalama reel faiz eksi yüzde 2,34 oldu. İhale öncesi rot satışta bankaların net teklifi 1 milyar 876.2 milyon lira oldu ki bu son dönemde TÜFE endeksli tahvil ihalelerine gelen en düşük teklif miktarı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 106.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 598.2 milyon olarak gerçekleşti.