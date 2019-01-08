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"Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı"

Garanti Leasing Genel Müdürü ve FKB Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen, “Leasing sektöründe iş yapma isteği var. Kaynakta var. Elimizde döviz cinsi kaynak birikmeye başladı” dedi. (Ece Ceyhun)

Sahaya indik, şimdi yakın temas zamanı
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