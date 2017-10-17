'Şahin'in adı bile doları yükseltmeye yetti

17 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın sonraki Fed başkanı olarak para politikasını sıkılaştırma yanlısı Stanford ekonomisti John Taylor'a sıcak baktığını gösteren bir haberin ardından dolar küresel bazda değer kazanırken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar gözlendi.

Dolar söz konusu haberin ardından ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin dün yaklaşık dokuz yılın en yüksek seviyelerine gelmesinden destek buldu.

Buna paralel dolar/TL de bugün 3.67 seviyesinin üzerine çıkarken, piyasada ABD ile vize krizi ve Kuzey Irak kaynaklı jeopolitik riskler de izleniyor.

Bu sabah ilk işlemlerde 3.6498/3.6540 seviyesinde olan dolar/TL, akşam saatlerinde 3.67'nin üzerini gördü.

Bu sabah 3.9729/3.9767 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 3.9808/3.9828, 4.2960/4.3003 seviyesinde olan euro/TL ise 4.3007/4.3032 seviyesinde bulunuyor.

Trump, Yellen ile görüşecek

Görüşme planları hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump Fed Başkanlığı için yeni bir aday araştırması kapsamında Perşembe günü Fed Başkanı Janet Yellen ile biraraya gelecek.

Beyaz Saraydan bir yetkili Perşembe günü, Trump'ın Fed başkanlığı için Standford ekonomisti John Taylor ile görüştüğünü belirtti. Taylor, para politikasında Janet Yellen'a göre daha fazla sıkılaştırma yanlısı (şahin tavır takındığı) görülüyor. Dolayısıyla Taylor'ın seçilmesi halinde piyasalar Fed'in faiz artırımlarında biraz daha hızlı olacağını düşünecek bu ise dolarda daha fazla değer kazancına neden olabilir.

Vize krizi yakından izleniyor

Piyasalar da geçen hafta sert fiyatlamalara neden olan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor. ABD'den gelen heyet bugün başlayan görüşmelerine yarın devam edecek, yarınki görüşmenin gündeminde vize konusu bulunuyor.

Piyasaların takip ettiği bir diğer konu ise Kuzey Irak'taki gelişmeler. Irak merkezi hükümetine bağlı güçler hafta sonunda Kerkük kenti ve çevresini kontrol altında tutan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlere karşı başlattıkları operasyon ile Kerkük'ü alırken, Kerkük vilayetindeki tüm petrol tesisleri de merkezi hükümetin kontrolüne girdi.

Öte yandan dün akşamki MGK'da Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve Türkiye-Irak arasındaki İbrahim Halil sınır kapısının Irak yönetimine devredilmesi çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. Ayrıca OHAL'in üç ay daha uzatılması da Bakanlar Kurulu'nda karara bağlandı.

Faizler yükselişte

Tahvil faizlerinde de bugün yukarı hareket gözlendi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.27, valörde son işlemde yüzde 11.28 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.31, valörde saat 1639'da son işlemde yüzde 11.34 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.17 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvil bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.20 seviyesindeydi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 43 baz puan, iki yıllık gösterge tahvil ise 51 baz puan yükseliş kaydetti.

Kaynak: Reuters